Bezoeker Nederlands dancefestival in Biddinghuizen overleden

Een bezoeker van het dancefestival Defqon.1 in het Nederlandse Biddinghuizen is overleden. De negentienjarige Duitser werd op het festival onwel en werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Dat meldt dagblad De Stentor maandag.

Het is nog niet bekend waaraan de man is overleden, maar er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Het lichaam van de jongen is zondag aan zijn nabestaanden overgedragen.

“Dat zoiets gebeurt tijdens een verder prima verlopen festival is natuurlijk erg verdrietig, vooral voor de familie van de jongen en zijn vrienden”, zegt burgemeester Aat de Jonge van Dronten.

