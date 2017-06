Stoffelijk overschot Salvador Dalí moet worden opgegraven na verzoek om vaderschapstest

In Madrid heeft een rechter het bevel tot opgraving gegeven van het stoffelijke overschot van de Spaanse schilder Salvador Dalí, 28 jaar na diens dood. De bedoeling is om na te gaan of de artiest de biologische vader is van een vrouw uit Catalonië, in het noordoosten van Spanje. Ook Dalí was afkomstig van die streek.

De vrouw uit Girona, Pilar Abel, had een verzoek ingediend om erkend te worden als dochter van de wereldberoemde schilder. De rechtbank van eerste aanleg van Madrid heeft de opgraving van het lichaam van Dalí bevolen, opdat er stalen genomen zouden kunnen worden die moeten uitwijzen of de schilder inderdaad de biologische vader van de vrouw is, luidt het in een communicatie. DNA-onderzoek is nodig omdat er geen andere manier is om het verwantschap te bewijzen, aldus de rechtbank.

De Catalaanse artiest overleed op 24 januari 1989 op 84-jarige leeftijd in een ziekenhuis in zijn geboortedorp Figueras.