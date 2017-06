Eden Hazard investeert in nieuwe Amerikaanse club: “We kunnen niet wachten om van start te gaan”

Brussel - Eden Hazard wordt mede-eigenaar van een nieuwe voetbalclub in de Verenigde Staten. Dat maakte de Rode Duivel bekend met onder meer een filmpje op Youtube.

Samen met profvoetballers Demba Ba, Yohan Cabaye en Moussa Sow, en enkele lokale investeerders richt Hazard een team op in San Diego (Californië). De ploeg zal aantreden in de North American Soccer League (NASL), een competitie die zich een niveau onder de Major League Soccer (MLS) situeert. De club heeft nog geen naam en zal in het voorjaar van 2018 voor het eerst in competitie aantreden.

“San Diego is een mooie plek en de liefde en de passie die de mensen hier voor voetbal hebben, maakten dat dit een makkelijke keuze was voor ons”, zo verklaart de sterspeler van Chelsea, die momenteel revalideert na een breuk in de rechterenkel, op de website van de NASL. “Mijn vrienden en ik zijn vereerd om deze droom in vervulling te laten gaan. We kunnen niet wachten om van start te gaan en enkele wedstrijden te winnen.”