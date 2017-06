Carl Huybrechts koopt olijfgaard

Antwerpen - Presentator en tv-maker Carl Huybrechts wordt olijfboer. Samen met vrienden Karel Dierick (oud-ceo MiniFlat veranda’s en oud-bestuurder SK Lierse) en Philippe Vercruysse (oud-cateringmanager Anderlechtstadion en restaurant Saint-Guidon) heeft hij een olijfgaard gekocht. Tot ze kunnen oogsten, voeren de heren kwaliteitsvolle Spaanse producten in, die worden getest in het Spaanse restaurant Las Manas in Antwerpen.

“Waarom zouden we dat niet doen? We zijn te jong om stil te zitten”, zeggen ze. Een Spaanse olijfoloog, een landbouwingenieur met een olijvenspecialisatie, hielp hen bij het uitkiezen van de geschikte grond en later bij het vinden van exclusieve en vooral betaalbare nevenproducten, zoals een excellente rode wijn en de befaamde jamón ibérico.

En niet te vergeten: olijfolie natuurlijk. Want de eigen olijfolie zal er pas binnen een jaar of drie vier zijn. De heren planten pas dezer dagen de eerste boompjes aan.

Foto: Jan Van der Perre

