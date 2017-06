Jeanne (86) probeert tandemdriewieler uit: "Lang geleden dat ik nog gefietst heb"

Essen - Wie in Essen een go-cart van woonzorgcentrum De Bijster ziet rondrijden, kijkt daar al lang niet meer van op. Daar komen nu ook nog tandemdriewielers bij.

"Iduna is een verblijfplaats waar acht licht dementerende vrouwen beschermd wonen", zegt Bart Ivens van woonzorgcentrum De Bijster. "Met behulp van een begeleider wonen ze hier vrij zelfstandig en beredderen ook zelf het huishouden. Regelmatig proberen we uitstapjes te maken met onze speciaal uitgeruste go-carts. Toch hebben sommige bewoners nood aan nog meer beweging. Dat kan vanaf nu met de driewielertandem. De keuze is gevallen op twee verschillende modellen. De ene is het klassieke model waarbij de bewoner achteraan zit en de begeleider vooraan stuurt. Een ander model plaatst de fietsers naast elkaar. De fietsen zijn zo gemaakt dat ze niet kunnen kantelen waardoor mensen veilig kunnen opstappen."