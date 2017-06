Opnieuw tienermeisjes uit zee gered op dezelfde plaats waar zondag dertien Chiroleden uit het water werden gehaald

Voor de tweede dag op rij zijn zwemmers gered uit de onbewaakte zwemzone in Oostende. Twee meisjes van 11 en 12 jaar geraakten in de problemen op dezelfde plaats waar zondag dertien Chirojongeren werden gered.

De meisjes bevonden zich in het water aan de linkerkant van de Westelijke Strekdam. Dat is een onbewaakte zone waar zwemmen verboden is. Precies op dezelfde plaats kwamen zondag dertien Chirojongeren in de problemen.

“De Waalse meisjes waren aan zee met hun ouders. Ze bevonden zich in het water aan de linkerkant van de Westelijke Strekdam. Door de sterke stroming geraakten ze niet meer naar de kant. Andere badgasten slaagden er met veel moeite in om een meisje op het droge te brengen. Twee politie-inspecteurs besloten naar het overgebleven meisje toe te zwemmen”, zegt de lokale politie van Oostende.

“Onze mensen konden haar aan land brengen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Carlo Smits van Oostendse politie.

Net als zondag was groot alarm geslagen. Brandweer, hun duikers, de NH90-helikopter, ziekenwagens en de ORKA-reddingsboot waren vertrokken naar Oostende, maar maakten rechtsomkeer toen de redding voorbij was.

Zondag zei provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé nog dat hij de kosten van de reddingsoperatie van zondag wil verhalen op de Chirojongeren die door hun onverantwoord gedrag moesten gered worden. De kosten lopen in de duizenden euro’s.