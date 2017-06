Stage lopen in kerncentrale? Eerst poseren in bikini

De kerncentrale in de Tsjechische stad Temelin zorgt voor heel wat ophef. Ze willen één meisje een stageplek geven, maar hebben daar wel een opmerkelijk verzoek bij.

Wil je twee weken lang stage lopen in een kerncentrale? Dan kan dat onder de titel ‘Senior Energy’ bij de kerncentrale van Temelin. Alleen zijn er twee voorwaardes: zo moet je een jonge dame zijn en in bikini poseren. In totaal selecteerde het bedrijf 10 meisjes met bikinilichamen. Vervolgens werd er een bikinishoot gehouden in de centrale zelf. De foto’s werden op Facebook gepost. Het meisje met de meeste likes, krijgt de stage toebedeeld.