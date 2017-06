Het hoogtepunt van de hype van de fidget spinners mag dan wel wat voorbij lijken. Het speelgoedje dat ronddraait in je hand blijft toch op de vreemdste plekken opduiken.Zelfs in de Antwerpse Zoo blijken er liefhebbers te zijn van de spinners. Zo zien we toch op deze beelden. Een doodshoofd-aapje leeft zich daar volledig uit met het speelgoedje. Een zoveelste bewijs dus dat apen en mensen soms niet al te veel verschillen