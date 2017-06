VIDEO. “NASA gaat aankondigen dat het buitenaards leven heeft ontdekt”

De ruimtevaartorganisatie NASA zou heel binnenkort gaan aankondigen dat ze buitenaards leven hebben ontdekt. Althans, dat beweert een video op een YouTube-kanaal dat toegeschreven wordt aan het hackerscollectief Anonymous.

In de video wordt de NASA-topman Thomas Zurbuchen geciteerd. Die zou tijdens een parlementaire hoorzitting in april het volgende verklaard hebben: “we staan op het punt één van de meest diepgaande en ongeziene ontdekkingen in de geschiedenis van de mensheid te doen. Gezien alle inspanningen en missies die heel specifiek speuren naar bewijzen van buitenaards leven, staan we op het punt bewijzen van buitenaards leven in de kosmos te ontdekken.”

Vorige week kondigde NASA nog maar net aan dat het 219 vermoedelijke planeten buiten ons zonnestelsel had ontdekt, en dat 10 van die planeten dezelfde eigenschappen als onze Aarde hebben. In totaal deed de Kepler ruimtetelescoop al 4.034 ontdekkingen van planeten. 50 daarvan hebben een omvang zoals die van de aarde en zouden bovendien in bewoonbare zones liggen. Daarnaast werd er onlangs een sterrenstelsel vlakbij het onze ontdekt, waar eveneens 7 planeten net als de aarde zouden liggen. Die zijn wel 39 lichtjaren verwijderd van ons.