Lichte stijging van criminaliteit, vooral autoinbraken gaan omhoog

Mechelen - De criminaliteit in Mechelen is het eerste kwartaal van 2017 met 2 procent gestegen. In Mechelen werden in total 628 criminele feiten gepleegd: diefstallen in woningen, in auto’s, fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, handtasdiefstallen en diefstallen met geweld. Dat zijn 14 feiten meer dan tijdens het eerste kwartaal 2016.

De meest opvallende stijging is die van de autoinbraken. Het aantal diefstallen uit voertuigen is het eerste kwartaal gestegen van 32 naar 75 feiten (134 procent). De recherche heeft ondertussen 18 personen gevat die in aanmerking komen voor de helft van deze autoinbraken.

Opvallend bij de cijfers die werden voorgesteld zijn het aantal woninginbraken: 63 tijdens dit eerste kwartaal of een daling van 20 procent. In 2009 werden er in Mechelen nog 180 woninginbraken gepleegd. Het beste resultaat ooit dus sinds de metingen, aldus burgemeester Bart Somers.

Minder goed gaat het met de fietsers in Mechelen. Het eerste kwartaal werden er 185 fietsen gestolen, dat zijn er 57 méér dan in 2016. Volgens de korpschef heeft de politie in deze feiten 33 verdachten opgepakt die samen 48 diefstallen hebben gepleegd. Onder hen een Brusselaar die 10 fietsen kwam stelen in de stad.