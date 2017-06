Diego Ulissi en Vegard Stake Laengen vieren Tourdebuut bij UAE Team Emirates

De wielerploeg UAE Team Emirates heeft maandag de selectie bekendgemaakt voor de komende Tour. De Italiaan Diego Ulissi en de Noor Vegard Stake Laengen verschijnen er voor het eerst aan de start in de Ronde van Frankrijk.

De 27-jarige Ulissi reed in het verleden al zes grote rondes en won al zes etappes in de Giro. De 28-jarige Laengen is met zijn 1,95 meter dan weer een van de grootste renners in het peloton. De kopman van de Emirates is de 25-jarige Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, die tijdens de editie van vorig jaar achtste eindigde.

Het is de eerste keer dat een wielerploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten deelneemt aan de Tour.

De volledige selectie: Louis Meintjes (ZAf), Darwin Atapuma (Col), Matteo Bono (Ita), Kristijan Durasek (Kro), Vegard Stake Laengen (Noo), Marco Marcato (Ita), Manuele Mori (Ita), Ben Swift (GBr), Diego Ulissi (Ita)