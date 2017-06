Antwerpenaar (56) die U-bocht maakte op E313 en agent aanreed, krijgt 18 maanden cel

Merksem / Grobbendonk - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jean-Pierre W. (56) uit Antwerpen veroordeeld tot achttien maanden cel en 1.200 euro boete voor kwaadwillige verkeersbelemmering en gewapende weerspannigheid. Hij had tijdens een politieachtervolging allerlei gevaarlijke toeren uitgehaald en een agent aangereden.

De vijftiger was na penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis. Een alerte agent herkende hem op 18 maart in een auto ter hoogte van het Sportpaleis in Merksem. Toen de politie de wagen wilde controleren, sloeg de beklaagde op de vlucht. Hij negeerde daarbij een rood licht en reed de E313 richting Hasselt op.

170 km/u

De wagen haalde snelheden tot 170 kilometer per uur, maar Jean-Pierre W. reed zich uiteindelijk vast in de staart van een file in Grobbendonk. Een politiecombi stopte vlak achter hem en de agenten stapten met getrokken wapens uit.

Toen ze de beklaagde aanmaanden uit zijn auto te komen, maakte hij plots een U-bocht op de snelweg. Hij botste daarbij tegen een auto en de combi en reed een van de agenten aan. Zijn vlucht eindigde toen hij met zijn wagen crashte en over de kop ging. Hij belandde in de berm van een afrit.

De vijftiger beweerde dat hij niet gemerkt had dat hij een agent had aangereden, maar de rechtbank geloofde dat niet. De man beschikt over een strafregister dat liefst negen pagina’s telt. Hij verzamelde de voorbije dertig jaar talrijke veroordelingen en blijft volgens de rechtbank “volharden in zijn criminele handelingen”. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.