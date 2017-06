Minister wil pensioen met punten invoeren: werknemers kunnen zelf kiezen wanneer ze stoppen

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft de vakbonden en werkgevers maandag inzage gegeven in zijn plannen om het pensioen met punten in te voeren. Hij wil nog deze legislatuur de wettelijke basis leggen voor de invoering van het systeem, dat vanaf 2025 ingang zou vinden. Volgens de minister volgt ons land op die manier Duitsland en Zweden, waar het pensioen met punten al werd aangenomen.

De Franstalige liberaal heeft zijn oriëntatienota maandagmorgen voorgelegd aan de sociale partners binnen het Nationaal Pensioencomité. De tekst vormt het startpunt voor de discussies over de overgang van het huidige pensioenstelsel naar het systeem met punten. Dat moet volgens Bacquelaine een houdbaar pensioenstelsel voor de toekomst garanderen.

Voor de minister moet het systeem een betere link bieden tussen het pensioen en de loopbaan. Het pensioen met punten moet de weerspiegeling zijn van de rechten die iemand heeft opgebouwd tijdens de professionele loopbaan. Elke euro die wordt bijgedragen moet meetellen voor het pensioen.

Bacquelaine wil naar eigen zeggen de keuzevrijheid versterken van werknemers over het moment waarop ze met pensioen gaan, in functie van de gepresteerde loopbaan. Hij wijst erop dat die vrijheid enkel kan worden toegestaan op basis van “actuariële correcties”. Dat komt neer op een negatieve correctie voor wie zijn pensioen opneemt zonder aan de referentieloopbaan te voldoen en een positieve correctie voor wie langer werkte. Er komt ook een mogelijkheid tot deeltijds pensioen.

Zware beroepen

Bedoeling is dat de erkenning van de zware beroepen in het puntensysteem wordt geïntegreerd. Tot slot moet de hervorming meer overeenstemming brengen tussen de stelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren en aanpassingen toelaten in functie van de economische en demografische context.

Het is de ambitie van de minister om het systeem in 2025 in voege te laten treden. In het regeerakkoord was nog sprake van 2030, maar op vraag van de administratie werd dus een vroegere datum vooropgesteld. Op het kabinet van de minister valt te horen dat het om een oriëntatienota gaat om de discussie te stroomlijnen.