Mode Belgische ontwerpers presenteren hun visie op mannenmode in Parijs

Als de modeweek in Parijs op het programma staat, dan zakken traditiegetrouw ook de Belgische ontwerpers af naar de Franse hoofdstad. Onder meer de kleppers Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck en het label van Ann Demeulemeester waren van de partij. Al staat bij die laatste wel al enkele jaren Sebastien Meunier aan het creatieve hoofd, zijn collectie ademt nog steeds de geest van Demeulemeester en dus was er op de catwalk vooral plaats voor ensembles in haar kenmerkende zwart-wit. In tegenstelling tot die monochrome wereld ziet die van Van Beirendonck er natuurlijk helemaal anders uit. Daar waren heel veel tartan en abstracte vormen te zien en vielen de kleuren geel, oranje, groen en blauw het meest op. Bij Dries Van Noten straalden de soorten bruin, terracotta, mosterd, diverse schakeringen van kaki en gemengde pasteltinten een vintagesfeer uit. Blazers met brede schouders, wijde broeken en oversized regenjassen balanceerden tussen gekleed en easy going. In de tweede helft kregen we bloemenprints en geometrische motieven te zien in gedempte kleuren. ‘Ik heb geëxperimenteerd met kleurencombinaties en vormen, zonder daarin te ver te gaan. Een mannencollectie moet geloofwaardig en aantrekkelijk blijven’, zei hij.