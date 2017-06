Beruchte ’boekenkakker’ gevat nadat hij ook in carnavalswinkel zijn behoefte deed

De politie van Halle heeft kunnen achterhalen wie de beruchte ’boekenkakker’ was, die zijn grote boodschap achterliet in boeken en cd’s van de plaatselijke bibliotheek. De man bleek een vaste klant van de bibliotheek te zijn, maar werd pas gepakt toen hij in een carnavalswinkel in Halle zijn behoefte achterliet. Dat is bevestigd aan Het Nieuwsblad.

Het is ondertussen een maand geleden sinds dat de poetsvrouw in het mannentoilet in de bibliotheek van Halle een boek over vogels vond, waarop iemand zijn behoefte had gedaan. De twee weken daarna kreeg de bibliotheek opnieuw een bezoekje van ‘de boekenkakker’, telkens in de namiddag op woensdag. Het personeel zat met de handen in het haar, want er was geen camerabewaking en niemand had iets gezien. Er was geen mogelijkheid om de man op te sporen.

Tot nu. Vorige week herhaalde de man zijn routine opnieuw, maar deze keer in een carnavalswinkel in Halle. Daar konden de camera’s wel beelden maken van de man, die ze aan de politie gaven. Zij zijn met de bewijzen naar de bibliotheek getrokken, waar enkele medewerkers hem herkenden als een vaste klant die elke dag hun toonbank passeerde.