Ook Jan Bakelants mag naar de Tour, aan zijde van kersverse Belgische kampioen

AG2R - La Mondiale neemt ook Jan Bakelants mee naar de Tour de France. Eerder maakte de Franse ploeg al bekend dat Oliver Naesen aan de start in Düsseldorf zal verschijnen, die beslissing was al gevallen nog voor die het BK in Antwerpen won. De kersverse Belgische kampioen krijgt nu dus echter een landgenoot aan zijn zijde.