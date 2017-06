Dit zijn de eerste beelden van de nieuwe film met Matthias Schoenaerts

Le Fidèle, de derde langspeelfilm van Michaël R. Roskam na zijn Oscargenomineerde film Rundskop uit 2011 en zijn Hollywooddebuut The Drop uit 2014, speelt vanaf 4 oktober in de bioscoop. De trailer van de film waarin Matthias Schoenaerts opnieuw een hoofdrol vertolkt is zopas gelanceerd.

Naast Matthias Schoenaerts speelt ook Adèle Exarchopoulos een hoofdrol in de donkere liefdestragedie. Ook Sam Louwyck en Stefaan Degand doen mee.

Schoenaerts is de raadselachtige Gino ‘Gigi’ Vanoirbeek en Exarchopoulos kruipt in de huid van de beloftevolle racepilote Bénédicte “Bibi” Delhany. Gigi draagt een geheim met zich mee en hoe meer hij dit probeert te verbergen, hoe dieper hij in de problemen komt en hoe zwaarder hun liefde op de proef wordt gesteld.