Voor bijna 900 miljoen euro aan drugs verbrand in Myanmar en Thailand

Myanmar en Thailand hebben maandag een lading drugs met een straatwaarde van bijna een miljard euro verbrand. Op de internationale antidrugsdag wilden de door drugshandel geplaagde landen duidelijk maken dat de strijd tegen het fenomeen hen menens is.

“Het gaat om de grootste drugsverbranding uit de geschiedenis van Myanmar”, verzekerde een politieverantwoordelijke.

Myanmar, momenteel geleid door een burgerregering met voormalig oppositieleider Aung San Suu Kyi, blijft een van de grootste drugsproducenten ter wereld. Dat is een erfenis van de militaire junta die hier niet tegen optrad.

Foto: AFP

In het land werd voor meer dan 340 miljoen euro drugs verbrand, in Thailand voor naar schatting meer dan 526 miljoen euro. Het totaalbedrag van beide landen samen is gelijkaardig aan de bedragen uit het verleden.

Thailand en Myanmar treden hard op tegen drugshandel, naast verrassingsacties als die van maandag ook met zware gevangenisstraffen. De landen vormen samen met Vietnam en Laos de Gouden Driehoek, een van de voornaamste drugsregio’s van Azië.