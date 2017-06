Rumst / Boom - In de nacht van 26 op 27 juni en de nacht van 27 op 28 juni laat het Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren aan de rontonde op de Antwerpsestraat boven de A12.

Het is de bedoeling om portieken te plaatsen telkens van 20 uur tot 6 uur. De rondgang op de rotonde is hierdoor onderbroken. De doorgang tussen Boom en Antwerpen is in beide richtingen wel mogelijk.