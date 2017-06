Op de E19 staat een lange file richting Brussel. Ter hoogte van Mechelen-Zuid heeft een voertuig maandagmorgen vuur gevat. Daardoor was er een tijdlang maar één rijstrook vrij. De rijbaan is ondertussen weer vrijgemaakt.

De brandweer heeft het vuur geblust. Op dit ogenblik is het al een uur aanschuiven richting hoofdstad. De politie raadt aan om via de A12 naar Brussel te rijden, maar ook daar is het drukker dan gewoonlijk.