Deze beruchte Noorse toeristische trekpleister is niet langer

Onbekenden hebben in het zuidwesten van Noorwegen een toeristische attractie ernstig beschadigd: met de boormachine werd het fallusachtige uitsteeksel van een rots van de rest van de formatie verwijderd. Wandelaars vonden zaterdag de drie meter lange steen op de grond. In de omgeving staat de rotsformatie bekend als de Trollpikken, in het Nederlands “de penis van de trol”.