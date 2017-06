Koppel verpleegkundigen uit Brasschaat toont gat in de markt in ‘Met Vier in Bed’

Het VTM-programma Met Vier in Bed vertoeft deze week in Spanje. Vanavond stellen Veerle en Bert hun Finca Corasol voor, een B&B voor zorgbehoevenden. “Een gat in de markt”, zeggen ze.

Veerle Calluy en Bert Luijts uit Brasschaat beslisten begin 2016 om definitief te verkassen naar Spanje. In Vlaanderen waren ze jarenlang als verpleegkundigen aan de slag, zowel in een rusthuis als bij mensen thuis. Het is dus niet toevallig dat Finca Corasol een bed and breakfast is die focust op zieken en mindervaliden die op vakantie willen.

“We schreven onszelf in, maar toen we werden geselecteerd voor de opnames in de paasvakantie gaf dat problemen”, zegt het koppel. “We hadden al klanten. Omdat we het niet konden maken die af te bellen, heeft Veerle schoonzus Els opgetrommeld om de andere B&B’s te bezoeken tijdens de wedstrijd. Een noodingreep, maar we wilden niet afhaken. Dit is immers onbetaalbare reclame.”

Foto: Met Vier in Bed

Finca Corasol ligt nabij Malaga. “In Alhaurin el Grande aan de Costa del Sol. We wilden naar het zuiden, maar ook niet te ver. Vanuit België is het naar Tenerife al vijf uur vliegen. Voor iemand in een rolstoel is dat te ver.” Het project loopt goed. “Omdat we actief waren in de verpleegkunde, dachten we met een zorg-B&B een gat in de markt te hebben. In ons dorp alleen al zijn tientallen bed and breakfasts. Die markt raakt verzadigd. Sommige mensen doen er een andere job bij omdat het niet meer leefbaar is. Dit heeft meer slaagkansen.”

Alles op gelijkvloers

Door de heuvels, en dus veel niveauverschillen en trapjes in de huizen, was Spanje geen vanzelfsprekende locatie. “Het duurde weken voor we een pand vonden dat alles op het gelijkvloers had. In Finca Corasol is alles aangepast aan de noden van de gasten. Er zijn liften om mensen in en uit het bed te helpen, er is een verhoogd toilet, een zwembadlift ... Ook nierdialysepatiënten kunnen bij ons terecht, net als personen die sondevoeding nodig hebben. We weten hoe we dat moeten aanpakken.”

De zaak had snel klanten. “Sommige mensen beweren dat hun zaak toegankelijk is voor rolstoelen, maar in de praktijk kom je vaak bedrogen uit. Wij werken samen met een reisbureau, gespecialiseerd in reizen voor mensen met een beperking. En sinds kort is er ook interesse vanuit de mutualiteiten.”

INFO

Met Vier in Bed, om 21.10u op VTM