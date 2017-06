Lance Stroll in Azerbeidzjan verkozen tot 'Driver of The Day'

Lance Stroll werd tijdens de GP van Azerbeidzjan door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

De GP van Azerbeidzjan was gisteren een incidentrijke race, een race waarbij zelfs heel wat ervaren rijders in de fout gingen. De 18-jarige Canadees Lance Stroll hield als rookie het hoofd echter koel en zag een ijzersterke race uiteindelijk beloond met de derde plaats. Mocht de finish tweehonderd meerder eerder gelegen hebben, Stroll zou zelfs tweede geëindigd zijn. Het deed echter geen afbreuk aan de uitmuntende prestatie van de Canadees.

Stroll kreeg dit seizoen al veel kritiek te verwerken. Hij zou volgens sommigen zijn racezitje bij het Williams F1 team vooral te danken hebben aan het geld van zijn rijke vader. In Azerbeidzjan bewees Stroll echter over welk talent hij beschikt. Hij snoerde de criticasters de mond en werd door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Lance Stroll is nog maar de vierde rijder dit seizoen die verkozen werd tot 'Driver of The Day'. Eerder werden ook al Sebastian Vettel, Max Verstappen en Valtteri Bottas verkozen.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Sebastian Vettel

GP van China: Max Verstappen

GP van Bahrein: Sebastian Vettel

GP van Rusland: Valtteri Bottas

GP van Spanje: Sebastian Vettel

GP van Monaco: Sebastian Vettel

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Azerbeidzjan: Lance Stroll

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: