Creatief atelier Papillon biedt rust en een luisterend oor

Essen - Wie het psychisch even moeilijk heeft kan terecht bij creatief atelier Papillon. De vzw is geen therapeutisch centrum maar ondersteunt wel het therapeutisch proces van de cliënt.

Toen Nicole Neys (51) twee jaar geleden Papillon uit de grond stampten, kon ze het succes van de vzw niet voorzien. Dat er nood was aan een toevluchtsoord voor volwassenen en jongeren met psychische moeilijkheden wist ze uit eigen ervaring. “Mensen die het in onze maatschappij wat moeilijker hebben door een depressie, burn-out, hoogsensitiviteit, ontwikkelings- of autismespectrumstoornis of gewoon omdat het even wat minder goed gaat, kunnen bij ons terecht", vertelt Nicole. "Gratis, want de professionele zorg die deze mensen nodig hebben, kost vaak al veel. Mensen hebben nood aan een luistert oor en zoeken een creatieve manier om hun problemen te verwerken. Toch ben ik zelf geen therapeut, wel een ervaringsdeskundige die al dan niet steunt biedt bij het therapeutisch traject van de cliënt."

Ondertussen hebben al heel wat mensen hun weg naar vzw Papillon in de Hondsberg in Essen gevonden. "Therapeuten, ziekenhuizen, dokters en psychologen verwijzen mensen soms ook naar hier door. Het enige wat we doen is de mensen aandacht en rust bieden."

Voor tien euro per jaar kunnen mensen lid worden van de vzw. Verder hebben we ons winkeltje dat we twee keer per jaar openstellen waar we zelfgemaakte dingen verkopen. We krijgen ook schenkingen en materiaal ter onze beschikking. Echtgenoot Ed Frijters (53) zorgt mee voor de praktische kant van de zaak. Hij bouwde eigenhandig een extra atelier in de tuin.

Vrijblijvend binnenstappen in het atelier kan om organisatorische redenen niet. "We willen de groepjes bewust klein houden", zegt Nicole. "Aanmelden kan via mail. Wie het project financieel wil steunen kan een schenking doen of lid worden voor 10 euro per jaar. Daarvoor ontvangt u vier keer per jaar een nieuwsbrief.”

Info: bricoledenicole@hotmail.com of de Facebookpagina van Bricole de Nicole