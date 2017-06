Zandhoven - Pater Jos Bastiaensen (78), die drie weken geleden nog de dieren en tractoren in Pulderbos wijdde, is zaterdag overleden in het UZA. Hij verbleef er in afwachting van een hartoperatie.

Pater Jos Bastiaensen, afkomstig uit Zandhoven, was lange tijd missionaris in Japan. Hij was er zelfs een tijdje provinciaal. De laatste jaren was hij op rust in Missiehuis van Scheut in Schilde, maar ...