Coely beleeft “onvergetelijke avond” op Glastonbury

De Antwerpse hiphopster Coely (23) heeft vrijdag een “onvergetelijke avond” beleefd op Glaston­bury, het legendarische muziekfestival in het gelijknamige provinciestadje in het zuiden van Engeland. Dat meldt ze op sociale media. In een begeleidend filmpje is te zien hoe het publiek luid meezingt met Celebrate, de jongste single van haar debuutalbum ­Different Waters. Coely trad op in de Silver Hayes-tent, een van de zes podia waar vooral dance- en hiphopacts stonden geprogrammeerd.