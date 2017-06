16de-eeuws schilderij van David Bowie komt aan in Antwerpen

De Heilige Catharina van Jacopo Tintoretto, een monumentaal altaarstuk dat de oude meester maakte voor een kerk in Venetië. Na de dood van Bowie kocht een verzamelaar het voor 190.000 euro. Foto: RR

Vanaf morgen kan het publiek in het Rubenshuis eindelijk de Heilige Catharina van Tintoretto bewonderen. Het altaarstuk behoorde tot de collectie van rockzanger David Bowie. Vorig jaar werd het bij Sotheby’s in Londen geveild, waarna de nieuwe Luxemburgse eigenaar aankondigde dat hij het in langdurige bruikleen aan het Rubenshuis zou geven. Het bericht haalde de wereldpers.

David Bowie, die op 10 januari 2016 aan leverkanker stierf, was een verwoed en eclectisch kunstverzamelaar. Zoals zovele Britse rockartiesten had hij kunstschool gevolgd. Zijn collectie ging op 10 en 11 november onder de hamer bij Sotheby’s in Londen voor meer dan 30 miljoen euro. De blik­vangers waren een graffitischilderij van Jean-Michel Basquiat dat alleen al 7 miljoen euro opbracht, een expressionistisch portret van Frank Auerbach en ­meerdere blitse werken van ­Damien Hirst.

“Bowie hield van Rubenshuis”

Het bijna twee meter hoge altaar van de Heilige Catherina van ­Jacopo Tintoretto (1518-1594) was het buitenbeentje in Bowies collectie. Het was een van de eerste stukken die hij kocht. Hoewel hij van barokkunst hield, bleef Tintoretto de enige belangrijke oude meester in zijn verzameling.

Op de veiling van zijn nalatenschap werd de Heilige Catharina voor 190.000 euro gekocht door een Luxemburgse verzamelaar en Bowie-fan die uren na de aankoop aankondigde dat hij het altaarstuk aan het Rubenshuis in langdurige bruikleen wilde geven, “omdat het een museum was waarvan hij wist dat Bowie ervan hield”. Daar is het nu aangekomen om vandaag ingehuldigd te worden.

Diepgaand onderzoek

De voorbije maanden verbleef het altaarstuk in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel voor onderzoek. De herkomst van het schilderij en de meeste omzwervingen waren bekend, maar er was nog geen diepgaand onderzoek gevoerd naar de uitvoering en de restauraties.

De volgende jaren wordt de ­Tintoretto een blikvanger van het Rubenshuis, maar nu al staat het vast dat het kunstwerk in de zomer van 2019 weer even naar zijn geboorteplaats Venetië verhuist. De Vlaamse regering organiseert tijdens de Biënnale van Venetië een expositie die aantoont hoe de Vlaamse barokschilders hun ­Venetiaanse voorgangers bewonderden en hoe ze door hen ­beïnvloed werden.