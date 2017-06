Westerlo - Morgenvroeg vertrekken Peter Vissers, zoon Jan en kleinzoon Mauro naar het Schotse eiland Arran. Op 29 juni rijden ze hier de zelfbedachte ‘Tour de Arran’ ten voordele van To Walk Again.

De 38-jarige Jan Vissers uit Tongerlo is al jaar en dag geobsedeerd door whisky. Dat resulteerde ondertussen in een eigen whisky­shop in de drankencentrale van zijn ouders in Zammel. Jan is kind aan huis ...