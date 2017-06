Turkije haalt evolutieleer uit onderwijs: “Een volgende stap in het vervullen van Erdogans droom”

Antwerpen -

De oorsprong van het leven en de evolutie zal niet meer onderwezen worden aan middelbare scholen in Turkije. President Recep Tayyip Erdogan heeft het nieuwe nationale curriculum goedgekeurd. Darwins evolutietheorie en leer van de natuurlijke selectie waren tot nu toe onderdeel van de lessen biologie, maar zullen vanaf 2019 verdwijnen. Volgens Alpaslan Durmuss van het Turkse ministerie van Onderwijs is de evolutieleer “controversieel” en te moeilijk voor scholieren “die een leeftijd hebben waarop ze nog niet in staat zijn om de wetenschappelijke achtergrond van de zaken te begrijpen”. Darwin zal voortaan enkel nog aan bod kunnen komen in het hoger onderwijs. Volgens Turkse academici is het enige land waar de evolutieleer eerder officieel uit het onderwijs is geschrapt, Saudi-Arabië.