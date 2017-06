Nieuwe wending in soap rond doelman Donnarumma, manager Raiola deelt tik uit aan criticasters

Doelman Gianluigi Donnarumma gaat binnenkort toch weer praten met AC Milan. De achttienjarige Italiaan liet de clubleiding van de ‘Rossoneri’ onlangs weten dat hij geen zin heeft om zijn contract, dat volgend jaar afloopt, te verlengen. Het leidde tot een hoop heisa rond Donnarumma, die wordt gezien als de opvolger van de legendarische keeper Gianluigi Buffon.

De talentvolle Italiaan zette zondagmiddag eerst een opvallende steunbetuiging aan zijn bekritiseerde zaakwaarnemer Mino Raiola op Twitter. “Gisteren, vandaag en morgen!!”, schreef Donnarumma, ten teken dat hij Raiola trouw blijft.

Enkele uren later plaatste de Italiaan ook een bericht op Instagram. “Mijn tweet heeft een hoop rumoer veroorzaakt, dat was niet mijn bedoeling, sorry daarvoor. Ik wil mijn liefde voor AC Milan en de fans benadrukken. Na het EK ga ik samen met mijn familie en zaakwaarnemer praten met de clubleiding over contractverlenging”, aldus Donnarumma, die momenteel met Jong Italië meedoet aan het EK voor spelers onder 21 jaar in Polen.

En het laatste woord was voor Raiola zelve: “Donnaraiola versus haters: 1-0”