Duffel - Voor het tweede jaar op rij daalt de openstaande schuld van de gemeente Duffel, dit keer met 1,75 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die vandaag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

“Onze financiën ogen eindelijk weer gezond en kunnen tegen een stootje. Dat is nodig, want in de toekomst wachten er nog uitdagingen. We gaan op de ingeslagen weg verder. We bouwen dus de volgende jaren ...