Turnhout - Met enkele toonmomenten heeft de muziekacademie afscheid genomen van het Kerkplein. De grootscheepse verhuizing richting Turnova kan beginnen.

Bijna een halve eeuw was de huidige Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) voor het grootste deel gevestigd in twee gebouwen aan het Kerkplein. Het secretariaat bevond zich in de voormalige ...