Tom Waes zwaait meester Wilfried uit: "Hij was onze steun en toeverlaat"

Edegem - Zeker vijfhonderd oud-leerlingen verrasten zaterdag Wilfried Van den Brande (66) op een groots afscheidsfeest aan het Berkenhof. De leerkracht van basisschool Andreas Vesalius houdt er na 45 jaar mee op. Ook Tom Waes, die in 1979 in de klas zat bij Van den Brande, kwam de man uitzwaaien.

Wilfried Van den Brande begon in 1972 les te geven aan de gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius. In 1975 kwam hij in zijn geliefde zesde leerjaar terecht en hij zou er nooit meer weggaan. Tot volgende ...