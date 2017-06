Borgerhout - Samen voor de Theatergarage, het buurtproject dat in groep een leegstaande theaterzaal in de Bouwhandelstraat in Borgerhout wil kopen, is flink op weg om zijn eerste doelstelling te halen: 97% van de beoogde 120.000 euro, nodig voor de aankoopbelofte, is opgehaald.

The Empty Shop aan het Vosplein bracht het afgelopen weekend ruim 4.000 euro op. The Empty Shop is een organisatie van Curieus Borgerhout. Die vereniging verkocht geschonken modieuze tweedehandskledij ...