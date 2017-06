Brandjes blussen in brandweerkazerne

Kalmthout - Het laatste weekend van juni organiseert de vrijwillige Brandweer van Kalmthout haar jaarlijkse opendeurdag. Zondag was iedereen welkom voor een bezoek aan de kazerne. Je kon er kijken naar alle brandweerwagens en verschillende demonstraties. Voor de kinderen waren er allerlei activiteiten.

In de brandweerkazerne van Kalmthout kon iedereen gisteren kennismaken met stoere brandweermannen en -vrouwen. Aan de hand van demonstraties en educatieve spelletjes kon groot en klein even voelen hoe het is om bij de brandweer te zijn. Er werd geleerd hoe je veilig een frietketel kunt blussen en kinderen konden via de brandweerladder op het dak van de kazerne klimmen, een eitje grijpen met de hydraulische schaar en plaatsnemen in de verschillende brandweerwagens.

www.brandweerkalmthout.be