Vandoorne: "Zonder de rode vlag had er meer in gezeten"

Stoffel Vandoorne reed een sterke race in Azerbeidzjan. Vandoorne bleef te midden van al de incidenten uit de problemen maar kon desondanks niet in de punten finishen, dit in tegenstelling tot teamgenoot Fernando Alonso. Volgens Vandoorne had er zonder de rode vlag-situatie er meer in gezeten.

Tijdens de start bleef Vandoorne uit de problemen en won hij enkele plaatsen. Nadien reed Vandoorne een sterke race maar een pitstop tijdens het laatste deel en de rode vlag verhinderden naar eigen zeggen een mogelijke puntenfinish.

"Ik had een redelijke start, er was echter heel wat chaos bij de start en er lagen veel brokstukken op de baan. Ik moest enkele trage wagens ontwijken bij het naderen van de derde bocht maar ik probeerde uit de problemen te blijven," blikt Vandoorne terug op zijn start.

"Het team deed het geweldig door Romain Grosjean te coveren. Ik schakelde over op de option-banden en kwam voor hem opnieuw op de baan. Ik had een goede snelheid op die band maar toen was er plots de rode vlag die mijn voordeel weg nam. Het zorgde er immers voor dat iedereen op de prime-band een 'gratis' bandenwissel kon krijgen."

Ondanks dat Vandoorne op het einde van de race snel naderde op Sauber-piloten Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein slaagde onze landgenoot er niet in om hen te passeren. Daarmee strandde Vandoorne achter de Saubers op twee plaatsjes van een eerste wk-punt dit seizoen.

"Na mijn laatste pitstop was ik zo'n 1,5 seconde per ronde sneller dan de Saubers maar eenmaal ik hen had bijgehaald was het onmogelijk om in te halen. Ze spaarden al hun energie voor de laatste bocht. Ik probeerde hetzelfde te doen om een maximale boost te krijgen maar ik beschikte simpelweg niet over de snelheid om hen te passeren."

"Los daarvan was onze racepace sterk vandaag. Het is geweldig voor het team om de eerste punten van het seizoen te behalen, dat verdienen we echt," besluit Vandoorne.

