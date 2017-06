Herdenking vijftig jaar tornado lokt massa volk naar dorpsplein

Malle - Het dorpsplein in Oostmalle krioelde van mensen die zondag de tornado van 1967 herdachten. Het werd héél stil om 16.17u, het tijdstip toen die windhoos vijftig jaar geleden het dorp voor de helft in puin legde.

De gemeente Malle, hierin gesteund door tal van vrijwilligers en verenigingen, zorgden de voorbije drie dagen voor een waardige herdenking van de tornado. Het begon vrijdagavond met een optreden van zes koren uit Malle, die voor een fijn repertoire zorgden.

Zaterdag volgde een academische zitting. Burgemeester Harry Hendrickx getuigde er over zijn eigen ervaringen op die bewuste 25 juni 1967. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon belichtte daarop het ontstaan en de werking van het Rampenfonds. Hoofdbrok van het programma was een boeiende uiteenzetting door Jacob Kuiper, meteoroloog van het KNMI, over het fenomeen 'tornado' in al zijn facetten. Hij stond ook uitgebreid stil bij de windhoos die Oostmalle trof.

Een halve eeuw geleden zou een groot feest plaatshebben naar aanleiding van het doopsel van Boudewijn Kenis, zevende zoon in het gezin Kenis-Druyts. Dat feest ging niet door wegens de uit het niets opduikende en alles verwoestende tornado. Gisteren vond het weggeblazen feest gelukkig wél zonder problemen plaats.

"Ik ben erg ontroerd, maar tevens blij dat het gemeentebestuur alle vijftigjarigen uitnodigde op een gezellige receptie. Onder hen ook Jan De Koninck, die enkele uren voor de tornado uitbrak op 25 juni 1967 werd geboren", legt Boudewijn uit.

De dag begon met een ingetogen eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk, voorgegaan door pastoor Frans Wouters en opgeluisterd door het kerkkoor. Tijdens de dienst werden twee kinderen gedoopt: Alegandro en Aliciana de Jesus-Thys. Daarna trok iedereen naar het dorpsplein om te genieten van muziek, frieten en drank. Zo ging het trappistenbier van Westmalle, geschonken in speciale kelkglazen met daarop het logo 'Wervelend Oostmalle' vlot van de hand.

Er werd ook aan de kinderen gedacht, want de buurtgemeenschap Veenhoek had leuke spelletjes bedacht.

Ondersteund door illustrerende videobeelden herdachten burgemeester Harry Hendrickx en VTM-weerman David Dehenauw, die uit eigen beweging en uit sympathie voor de plaatselijke bevolking speciaal naar Oostmalle was gekomen, op piëteitsvolle wijze de ramp van 1967. Een ingetogen moment dat niemand onberoerd liet.

Een laatste hoogtepunt was de tornadoworp waarbij doopsuiker vanop het platte dak van het oud-gemeentehuis naar beneden werd geworpen.