Brandfase voor Antwerpse natuurgebieden verlaagd van rood naar oranje

Antwerpen -

In de Antwerpse brandgevoelige natuurgebieden is de acute dreiging voor branden wat gaan liggen. Woensdag werd code rood ingesteld, zondag is code oranje opnieuw van kracht, zo staat op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. De dreiging is nog niet van de baan, maar de toegang tot de gebieden wordt niet meer afgeraden. De meest gevoelige zones zijn naaldbos en heide en niet zozeer loofbos.