Na omstreden Turteltaks: “Met mij geen nieuwe energieheffing”, belooft minister Tommelein

Brussel - “Met mij komt er geen nieuwe energieheffing en ook geen nieuwe taks”. Dat heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zondag benadrukt tijdens het middagnieuws op VTM. Een alternatief voor de Vlaamse energieheffing - de Turteltaks - die door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd, moet voor de Vlaamse liberaal “eerlijk en transparant” zijn en “gedragen worden door de bevolking”.

Een nieuwe heffing is “absoluut uitgesloten”, aldus Tommelein. “Schulden uit het verleden wegwerken met een taks naar de toekomst toe is volgens mij niet de juiste oplossing”. Het gaat meer concreet om een schuld van 2 miljard euro, maar ook een jaarlijks engagement van 1,2 miljard euro tot na 2030.

Hoe die oplossing er concreet moet uitzien, zal volgens minister Tommelein de komende dagen worden bekeken. “We moeten blijven investeren (in hernieuwbare energie). Dat betekent dat op een of andere manier via de begroting, via de besparingen of via andere maatregelen oplossingen moeten komen voor die schuldenberg”.

Hij roept iedereen alvast op zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Ik heb de voorbije dagen gezien dat er in Vlaanderen heel wat struisvogels rondlopen, mensen die hun kop in het zand steken”, zowel in de politiek als bij de bedrijven en de organisaties. “Dit is niet iets van één man of één vrouw of één regering. Ik heb gezien dat iedereen heel veel voorstellen heeft, maar dat het altijd anderen zijn die moeten bijdragen”.

Tommelein wijst er nog op dat het Grondwettelijk Hof heeft gesteld dat de basis van de Turteltaks ongrondwettelijk is, maar dat die in 2016 en 2017 mag worden geheven. “Ik denk dat de verschillende mensen die de oproep hebben gelanceerd (om in groep de taks terug te vorderen), nu al aan het terugkrabbelen zijn”, aldus de minister.

