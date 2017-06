Achterban Democraten wil dat leiders (veel) minder over Russiagate praten

Brussel - In de Verenigde Staten hebben de Democraten, ruim een half jaar na de presidentsverkiezingen, nog steeds moeite om de nederlaag van Hillary Clinton te verteren. En ondanks de toenemende kritiek op president Donald Trump heeft de partij dit jaar al vier bijverkiezingen op rij verloren. De achterban denkt te weten waar het aan ligt, schrijft de politieke website The Hill, en verzoekt haar leiders dringend een ander liedje te zingen dan het Russofobe. Na de recente nederlaag bij de gouverneursverkiezing in Georgia gaan ook steeds meer stemmen op om flink te rommelen in de partijleiding. Met name Nancy Pelosi, al 15 jaar aan het hoofd van de partij, staat onder druk.

Het gevoel van de partijbasis dat Russiagate veel te veel aandacht krijgt, leeft ook bij een -weliswaar relatief klein- aantal partijbonzen. Het leeuwendeel van de partij van de Ezel hoopt echter via Russiagate een impeachment van Trump te bekomen.

De mensen in Ohio praten echt niet zoveel over Rusland, over Poetin, over Michael Flynn, zei parlementslid Tim Ryan op MSNBC. “Ze proberen uit te vlooien hoe zij de huur en het schoolgeld moeten betalen en hoe hoog de energiefactuur zal zijn”. Een ander lid van het Huis van Afgevaardigden, Tim Walz, zei de voorbije tijd 22 deelstaten te hebben bezocht en “niemand focust zich” op het Trump-Ruslandonderzoek.

Met andere woorden: de economie moet (weer) eerst komen. Dat vindt ook Kerwin Swint, professor in de politieke wetenschappen aan de universiteit van Kennesaw (Georgia): “De Democraten moeten niet constant over zichzelf praten, zij moeten het over werkgelegenheid hebben”. En de Democraten hebben ook een grote troef die zij kunnen uitspelen: de dood van Obamacare en het installeren van de “harteloze” Trumpcare.

Naast de Democraten die zich al maanden hebben vastgebeten in Russiagate en die proberen nog een vierde (!) onderzoekscommissie naar Trumps veronderstelde banden op te richten, is er nog een andere groep die vindt dat zij gewoon lekker mogen achterover leunen in afwachting van Trumps zelfvernietiging. Zij baseren zich vooral op peilingen.

Maar voor de Democraten moet de politieke wind sowieso tegen november 2018 gedraaid zijn. Dan staan Congresverkiezingen op het programma, waar de partij van Obama en de Clintons in het Huis 24 zetels moeten heroveren om weer een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te hebben.

Een recente peiling geeft degenen die Russiagate naar het achterplan willen verschuiven, gelijk. Weliswaar zegt 58 procent van de respondenten bezorgd te zijn dat Trump zaakjes met Moskou heeft gedaan, een groter percentage - 73 procent - zegt te vrezen dat de huidige onderzoeken het Congres ervan weerhouden, onderwerpen te behandelen die voor hen veel belangrijker zijn.

(belga)