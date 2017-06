Meerhout - Aan Heikant in Meerhout is zondagvoormiddag een fietser om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

Het slachtoffer stak de straat over ter hoogte van de Lijsterstraat toe hij werd gegrepen door een personenwagen, die in de richting van Meerhout-centrum reed. Het gaat om een man uit Geel. Hij werd nog even ter plaatse gereanimeerd maar overleed aan zijn verwondingen. De baan tussen Geel en Meerhout was urenlang afgesloten.