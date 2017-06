Man verboden short te dragen op werk: zijn antwoord is geniaal

De Brit Joey Barge was verbolgen toen hij van zijn werkgever naar huis werd gestuurd. Reden? Joey droeg op een zeer warme dag een geklede, korte short, en dat was niet naar de zin van zijn chef. Die vond de kledij ongepast voor een call center en raadde Barge aan een lange broek te gaan aandoen. Maar daar dacht de man net iets anders over.

“Waarom mogen vrouwen jurkjes en rokjes dragen, maar mannen geen short?”, wilde de man wel eens weten. Hij postte zijn tirade op Twitter, maar gaf zijn chef meteen ook lik op stuk door een jurk aan te trekken. “Als vrouwen dat mogen, dan ik ook.”

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) 19 juni 2017