Valentino Rossi (Yamaha) proeft opnieuw van overwinning in MotoGP Assen

De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) heeft zondag de Grote Prijs van Nederland in de MotoGP-klasse gewonnen. Voor de negenvoudige wereldkampioen was het zijn eerste zege in het WK snelheid in een jaar.

Op het circuit van Assen bleef de 38-jarige Rossi in deze achtste WK-manche zijn landgenoot Danilo Petrucci (Ducati Pramac), tweede op 0.063, en de Spanjaard Marc Marquez (Honda), derde op 5.210, voor.

Foto: AP

De Spanjaard Maverick Vinales, teamgenoot van Rossi, kwam ten val en gaf op. Hij is zijn leidersplaats in de WK-tussenstand kwijt. Die is nu in handen van de Italiaan Andrea Dovizioso (Ducati), zondag vijfde.