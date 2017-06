Chronische pijn kan verdwijnen met apparaatje van 5 cm: “Een wonder, dát is het”

Het is nauwelijks groter dan een koekje voor bij de koffie, maar toch dankt Linda De Donder (57) uit Londerzeel haar leven aan het unieke apparaatje dat ze in haar buik draagt. Een jaar nadat ze als eerste in Europa deze nieuwe neurostimulator kreeg ingeplant, doet ze haar verhaal. Om de duizenden andere chronische pijnpatiënten in ons land hoop te geven. “Het huwelijk van mijn zoon kon ik alleen doorstaan dankzij een hoge dosis pijnstillers. Nu lééf ik weer.”