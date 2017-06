Meisje valt uit wagentje pretpark VS, omstaanders vangen haar op

In een pretpark in New York is een meisje uit een attractie gevallen. Omstaanders hebben haar kunnen opvangen.

Het 14-jarige meisje zat in de Sky Ride, een langzame kabelbaan. Om een nog onbekende reden kwam het meisje buiten het wagentje te hangen. Ze hing daar dan minutenlang. De attractie werd stilgelegd en onder haar verzamelde zich een menigte.

Vervolgens klom een man in een boom om een tak weg te halen waardoor het meisje zich veilig zou kunnen laten vallen, om dan vervolgens opgevangen te worden. Na de val is het meisje naar het ziekenhuis gebracht, gelukkig liep ze geen ernstige verwondingen op.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is kunnen gebeuren. Het betrokken pretpark, Six Flags Great Escape, zegt dat op het op het eerst zicht niets schort aan de attractie, wel heeft het bedrijf een uitgebreid onderzoek ingesteld, de attractie blijft tot nader order gesloten.