Lotte Kopecky heeft boodschap voor BK-organisatie: “Laat ons op zaterdag een volwaardige koers rijden”

Lotte Kopecky moest zondag in Antwerpen tevreden zijn met de tweede plaats op het BK op de weg, achter Jolien D’hoore. De 21-jarige renster van Lotto Soudal, die voor de vierde opeenvolgende keer tweede werd op het BK, mocht zich wel troosten met de nationale titel bij de beloftes.

“In aanloop naar dit BK werd ik ziek. Ik moest zo zelfs forfait geven voor het BK tijdrijden van afgelopen donderdag in Chimay. Het was dan ook afwachten hoe goed ik aan de start zou komen in Antwerpen”, verduidelijkte Kopecky. “Ik voelde me uiteindelijk wel oké. Ik ging zelfs mee met een vroege vlucht en in volle finale probeerde ik nog eens om een aanval van Nathalie Verschelden ongedaan te maken. Spijtig genoeg slaagde ik er niet in om bij haar aan te sluiten.”

“Acht uur is wel heel vroeg om een titelstrijd aan te vatten”, vervolgde Kopecky. “Je moet ook nog voldoende ontbijten. Het zou misschien beter zijn om ons op zaterdag te laten rijden en dat met een ‘volwaardige’ koers. Nu reden we slechts 102 kilometer. Dat is echt wel weinig. Maar wie wil twee dagen op rij zijn stad afsluiten voor een Belgisch kampioenschap?”

Kelly Druyts: “Mijn sprint ontregeld door manoeuvre van ploegmate Kopecky”

Kelly Druyts vervolledigde zondag het podium in Antwerpen. “De wind zette echt wel aan tot koersen”, vertelde ze. “Er kwam in het begin van de wedstrijd al heel veel reactie. En dan was er die vlucht met onder anderen Jolien D’hoore en Lotte Kopecky. Dat zag er even gevaarlijk uit, maar uiteindelijk werd alles beslecht in een massasprint. Die verliep heel chaotisch. Annelies Dom had zich voor Kopecky gezet en die trok de spurt aan. Maar plots ging ze helemaal naar links en bracht zij ons met dit manoeuvre bijna ten val. Hierdoor werd mijn sprint ontregeld, want ik moest bijna vanaf stilstand weer op gang komen. Ik werd alsnog derde en ben daar best tevreden mee”, besloot Druyts.