Dankviering en ontbijtbuffet lokken 175 parochianen naar Den Boom

Boechout - Om alle vrijwilligers in de parochie te bedanken organiseerde het parochiaal team een dankviering en ontbijtbuffet.

Zaal Den Boom in hartje Vremde was goed volgelopen voor de tradiotionele afsluiter van het parochiale jaar. "We verwelkomen hier vandaag 175 parochianen", vertelt Annemie Van Campenhout. "Een groot succes en een bewijs dat onze parochie nog steeds springlevend is."

Ook Jos Stevens, hoofd van de Salesiaanse Gemeenschap in Vremde, was aanwezig. "Waarschijnlijk voor de laatste maal", verklapt Stevens. "Onze gemeenschap sluit in augustus de deuren." Jos vertrekt dan naar het jongenstehuis van Don Bosco in Oostende.