Syriërs keren terug naar Oost-Aleppo

Een half jaar na de bevrijding van Oost-Aleppo keren steeds meer mensen terug naar de grotendeels verwoeste stadswijk van de Syrische metropool. Meer dan 200.000 mensen hebben zich al geregistreerd en leven weer in het oostelijke stadsdeel, zegt de regionale verantwoordelijke van het VN-vluchtelingennetwerk (UNCHR), Jorge de la Mota Martinez, aan het Duitse persagentschap DPA.

Aleppo, eens een miljoenenstad, was lange tijd de felst bevochten stad in de Syrische oorlog. In december kregen de regeringstroepen de stad weer onder controle. In de omgeving wordt er echter nog altijd gevochten.

Volgens Syrische regeringsfunctionarissen is circa 60 procent van de gebouwen in Oost-Aleppo ingestort. Na de aftocht van de rebellen zouden er nog circa 55.000 mensen hebben gewoond. Dat aantal dikt intussen dus weer aan.

De grote uitdaging is nu om de infrastructuur weer op te bouwen. Het elektriciteitsnet en de waterleidingen zijn in grote delen van de hele stad nog buiten gebruik. Vele inwoners moeten met kannen water afhalen op vaste plaatsen. De basisvoorzieningen van de mensen zijn wel verzekerd, zegt de VN-vertegenwoordiger.

