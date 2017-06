Antwerpse studenten verzamelen Suikerfeest-gelukwensen in dertien talen

Naar aanleiding van het Suikerfeest verspreidt de Antwerpse islamitisch geïnspireerde studentenvereniging Mahara een videoboodschap in dertien talen. Eid-ul-Fitr, of het Suikerfeest, wordt wereldwijd gevierd ter afsluiting van de vastenmaand Ramadan. Ook in Antwerpen vieren vandaag de moslimgemeenschappen van diverse origine. Studentenvereniging Mahara verzamelde in één video dertien gelukwensen: telkens Vlaamse studenten met een andere moedertaal. Ze spraken hun boodschap uit vanuit hun land van herkomst, of gewoon hier bij ons.