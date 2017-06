Elf mensen, onder wie gezin van zes, doodgeschoten

In de Mexicaanse deelstaat Veracruz zijn zaterdag elf mensen doodgeschoten; een gezin van zes, drie politieagenten en twee vrouwen. Veracruz is een van de meest gewelddadige regio’s van Mexico.

Het gezin, een echtpaar met vier kinderen, werd neergemaaid toen zij op het terras van een restaurant in de stad Coatzacoalcos aan het dineren waren. In de naburige stad Cardel werden een bevelhebber van de politie en twee agenten doodgeschoten. En in Orizaba, nog steeds in Veracruz, werden twee vrouwen met de kogel gedood.

Veracruz, een olierijke deelstaat aan de Golf van Mexico, dankt zijn kwalijke reputatie vooral aan de aanhoudende strijd tussen de drugkartels Jalisco Nueva Generacion en Zeta.

